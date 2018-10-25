600-сильный Jaguar XE SV Project 8 стал гоночным такси на Нюрбургринге‍

Теперь желающие смогут прокатится на самом быстром и мощном серийном автомобиле, а стоимость одного круга по трассе Нюрбургринга составит 200 евро или около 1,5 тыс. рублей.

За рулем суперседана будут профессиональные пилоты. Jaguar XE SV Project 8 будут разгонять до 250 км/ч на треке с 73 поворотами.

Напомним, что в движение автомобиль приводится восьмицилиндровым двигателем мощность которого составляет 600 л.с., а максимальная скорость составляет 320 км/ч.