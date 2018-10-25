Внедорожник Nissan Patrol превратили в «Газель»‍

На рынке Ближнего Востока этот автомобиль пользуется постоянным спросом и это несмотря на устаревшую платформу.

Но теперь компания решила сделать три версии модели, чтобы порадовать поклонников. Эти вариванты получили название Falcon («Сокол»), Gazelle и Gazelle-X.

Последние названия не имеют отношение к российскому автомобилю. Все варианты подготовили для песчаного экстрима и в основном отличаются только некоторым измененными элементами.

Так, в варианте Falcon добавили компактный спойлер, хромированные элементы и расширенные колесные арки.

В Nissan Patrol Gazelle и Gazelle-X уже добавили лифтованные подвески и укороченные главные пары в мостах.

Во всех новых вариантах будут колесные диски размером 17 дюймов, черная решетка радиатора, тонированная оптика, а Gazelle будет оборудована шноркелем, экспедиционным багажником, защитой двигателя и другое.