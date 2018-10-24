Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП на трассе под Пензой

Смертельная авария произошла сегодня утром на трассе М-5 Урал в Пензенской области.

По данным ГИБДД по региону, дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в районе 656-го километра трассы около восьми часов утра.

Участниками ДТП стали автомобили «Митсубиси» и Газель. Причины и обстоятельства при которых столкнулись транспортные средства устанавливаются.

Известно, что в результате аварии погибла пассажирка иномарки 1984 года рождения.

Водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу. По факту ДТП продолжаются проверки.