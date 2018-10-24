Нанотехнологии и графен сделают автомобили Ford тише и легче

В следующем году в автомобилях марки Ford появится графен, который сделает машины тише и легче.

Американский автопроизводитель начнет первым применять графен в своих автомобилях. Его будут добавлять в минимальном количестве, но это позволит существенно улучшить звукоизоляцию.

Изучением графена Ford со своими партнерами занялся еще в 2014 году и как оказалось при добавлении этого дорогого материала повышается прочность изделия и его звукоизоляция.

По словам исследователей для изменения свойств достаточно было в используемый материал добавить всего 0,5% графена. Это позволило в пеноматериалах повысить звукоизоляцию, снизить вес и увеличить прочность.

В компании отметили, что до конца года графен начнут добавлять в компоненты, которые устанавливаются в подкапотное пространство автомобилей.

В частности его начнут использовать в кожухе топливной рампы, насосе и крышке двигателя.

Первыми графен получат Ford F-150 и Ford Mustang, а в дальнейшем материал появится и в других моделях.