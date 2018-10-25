FAW вывел на тесты премиальный внедорожник на базе Toyota Crown

Новинка от китайской компании на базе Toyota Crown была показана еще два года назад, когда был представлен концепт Hongqi S-Concept.

Последний стал предвестником нового премиального внедорожника, серийная версия которого уже была замечена на тестировании. Сейчас автомобиль известен под индексом HS7, а на китайском рынке он должен появится уже в начале следующего года.

В целом внедорожник сохранит дизайн концепта и будет предлагаться в семиместной версии. В салоне новинки предложат цифровую панель приборов, большой экран мультимедийной системы, а также кожаную отделку.

В основе внедорожника располагается платформа Toyota Crown предыдущего поколения, а его моторная гамма будет представлена 2,0 и 3,0-литровыми моторами с отдачей 204 и 232 л.с. соответственно.

Системы полного привода для модели предусмотрено не будет, а вот в дальнейшем компания намерена сделать гибридную модификацию. Предварительная стоимость новинки составит 280 тысяч юаней или около 2,64 млн рублей.