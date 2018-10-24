Аналитики фиксируют спад продаж автомобилей только в двух регионах РФ

В то время как в целом продажи новых автомобилей на территории РФ показывают положительную динамику, в стране есть регионы, где наблюдается спад продаж.

Аналитики фиксируют спад продаж автомобилей по итогам девяти месяцев 2018 года только в двух регионах РФ. А точнее в Ингушетии и Чеченской республике.

Последний региональный рынок за девять месяцев просел на 4.6 процента, а в Ингушетии продажи сократились на 5,6 процента.

При этом наибольший рост продемонстрировали продажи автомобилей в Магаданской области, где показатель составил плюс 38,8%.

В тройке регионов по росту рынка новых машин попал Чукотский автономный округ (+38,8%) и Хабаровский край (+37,9%).