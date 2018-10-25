Представители «Сколково» и технической инициативы «Автонет» предлагают пустить на выделенные полосы электрокары.
В «Сколково» предлагают пустить электромобили на выделенные полосы
Такое ранее практиковалось в Норвегии и это серьезно стало стимулировать развитие электрических автомобилей.
По словам инициаторов предложения, в Москве сейчас числится небольшое количество электрокаров и они не создадут препятствий для общественного транспорта на выделенной полосе.
Также было внесено предложение дать возможность электрокарам бесплатно ездить по платным дорогам.
В свою очередь Дептранс выступили против появления электрокаров на выделенной для общественного транспорта полосе. В департаменте в целом против появления на выделенках каких-либо автомобилей, если они не являются общественным транспортом.
Также против выступает и «Автодор». Было отмечено, что для привлечения электрокаров на платную дорогу на ней необходимо устанавливать зарядные станции, так как это даст больше эффективности, чем предоставление бесплатного проезда.