В «Сколково» предлагают пустить электромобили на выделенные полосы‍

Такое ранее практиковалось в Норвегии и это серьезно стало стимулировать развитие электрических автомобилей.

По словам инициаторов предложения, в Москве сейчас числится небольшое количество электрокаров и они не создадут препятствий для общественного транспорта на выделенной полосе.

Также было внесено предложение дать возможность электрокарам бесплатно ездить по платным дорогам.

В свою очередь Дептранс выступили против появления электрокаров на выделенной для общественного транспорта полосе. В департаменте в целом против появления на выделенках каких-либо автомобилей, если они не являются общественным транспортом.

Также против выступает и «Автодор». Было отмечено, что для привлечения электрокаров на платную дорогу на ней необходимо устанавливать зарядные станции, так как это даст больше эффективности, чем предоставление бесплатного проезда.