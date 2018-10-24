Lexus начал продажи нового седана Lexus ES с камерами вместо зеркал

Еще в сентябре стало известно, что премиальная марка Lexus начнет продажи первых серийных автомобилей в мире, которые будут оснащены камерами вместо привычных для всех зеркал.

Первым автомобилем, который получил камеры вместо зеркал заднего вида стал седан Lexus ES нового поколения. Продажи автомобиля стартовали на рынке Японии. Такая система получила название Digital Outer Mirrors, а сами камеры имеют защиту от дождя и снега.

Информация с камер будет отображаться на два пятидюймовых экрана, расположенных в салоне у стоек лобового стекла. Кроме этого, информация на экраны будет выводится и при движении задним ходом, а настроить камеры водитель сможет самостоятельно.

Сейчас новый Lexus ES предлагается и на российском рынке, только без системы Digital Outer Mirrors. Доберется ли такая версия седана в нашу страну пока неизвестно.

Стоимость обычного седана на рынке РФ варьируется от 2 580 000 до 3 996 000 рублей. Между тем недавно премиальная марка представила и кроссовер с камерами вместо зеркал.