Названы цены на седан Audi A6 нового поколения для России

На российском рынке уже можно заказать новое поколение седана Audi A6. Эта модель стала доступна для заказа за 3 900 000 рублей.

Под капотом немецкого седана устанавливается гибридная силовая установка с 340-сильной отдачей.

В РФ Audi A6 доступен с трехлитровым V6, в паре с которым работает еще стартер-генератор, питающийся от 48-вольтовой бортовой сети. Трансмиссия у седана роботизированная S tronic с полным приводом quattro ultra.



Уже в базовой комплектации новый А6 доступен со светодиодной оптикой, климат-контролем, круиз-контролем, электроприводом крышки багажника и современной мультимедийной системой.

В качестве опции для модели предлагается адаптивная пневмоподвеска, цифровая панель приборов, матричные фары и аудиосистема Bang & Olufsen. Еще на седан можно установить четырехзонный климат-контроль, подогрев задних сидений и пакет S line.



Audi A6 в дилерских центрах можно заказать в четырех исполнениях: стандарт, Advance, Sport и Design. Они отличаются отделкой салона, внешним видом авто, а также пакетом оборудования. Такие же пакеты предлагаются и для кросс-купе Q8.