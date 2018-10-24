Ford представил концепт нового компактного седана Ford Ka Urban Warrior

Премьерный показ концепта нового компактного седана состоится в следующем месяце на автосалоне в Сан-Паулу.

По сути новинкой становится «высокая» модификация седана Ka. Последний предлагается на рынке Южной Америки.

От этого автомобиля новинка отличается наличием пластиковой защиты нижней части кузова, декоративными накладками и конечно же увеличенным дорожным просветом.

Колесные диски у автомобиля получили размер 15 дюймов. В движение компактный седан будет приводится полуторалитровым двигателем.

Он будет работать на этаноле и бензине и выдаст 136 и 128 л.с. соответственно. Среди трансмиссий будет 6-ступенчатая автоматическая КП.

Что касается оснащённости автомобиля, то у него будет шесть подушек безопасности, камера заднего вида, а также информационно-развлекательная система SYNC 3.



