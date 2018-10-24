Премьерный показ концепта нового компактного седана состоится в следующем месяце на автосалоне в Сан-Паулу.
Ford представил концепт нового компактного седана Ford Ka Urban Warrior
24.10.2018 17:54
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По сути новинкой становится «высокая» модификация седана Ka. Последний предлагается на рынке Южной Америки.
От этого автомобиля новинка отличается наличием пластиковой защиты нижней части кузова, декоративными накладками и конечно же увеличенным дорожным просветом.
Колесные диски у автомобиля получили размер 15 дюймов. В движение компактный седан будет приводится полуторалитровым двигателем.
Он будет работать на этаноле и бензине и выдаст 136 и 128 л.с. соответственно. Среди трансмиссий будет 6-ступенчатая автоматическая КП.
Что касается оснащённости автомобиля, то у него будет шесть подушек безопасности, камера заднего вида, а также информационно-развлекательная система SYNC 3.
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