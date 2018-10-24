Компания «АТС» показала предсерийную версию битопливного LADA Largus

На форуме «TAXI 2018» компания «АТС» показала битопливную версию LADA Largus, которую можно заправлять бензином и метаном.

На выставке был показан предсерийный вариант, и по заявлению представителей группы компаний «АТС», данная модель практически без изменений пойдет в серийное производство.

Битопливный универсал LADA Largus будут производить на предприятии «АТС», которое расположено в технопарке «Жигулевская долина». Там же выпускают и LADA Vesta CNG.

Под капотом представленного LADA Largus будет устанавливаться мотор мощностью 106 л.с., который будет работать с механической коробкой передач.

Какие будут комплектации для битопливной версии LADA Largus пока не сообщается, об этом станет известно накануне старта продаж.