Составлен ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей на рынке РФ

В ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в России присутствует один седан, тогда как все остальные модели являются представителями семейства SUV.

За девять месяцев 2019 года в России реализовали 25 061 ед. автомобилей китайского происхождения. Данный показатель оказался на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером рейтинга считается Lifan X60, который уже не первый месяц показывает хорошие продажи. За отчетный период было продано 2 676 ед., но это на самом деле на 51% меньше чем годом ранее. В целом среди китайских автокомпаний самой популярной является Lifan.

Второе место также досталось модели от Lifan и в этот раз им оказался большой кроссовер Myway. Его продажи достигли 2 489 ед.

Третье место уже у автомобиля марки Chery — Tiggo 3. В 2018 году он набрал популярность и его показатели продаж достигли 2 445 ед. (+45%).

Далее по списку еще один кроссовер Lifan — X50, который за девять месяцев разошелся тиражом в количестве 2 217 ед.

Замыкает «пятерку» лидеров Zotye T600 с результатом 2 046 ед. Вторя пятерка лидеров располагается следующим образом:

Lifan X70 – 1 913 ед.;

Lifan Solano – 1 809 ед.;

Geely Atlas – 1 497 ед.;

Haval H6 – 1 262 ед.;

Changan CS35 – 1 201 ед.