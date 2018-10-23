Серьезная дорожная авария случилась сегодня вечером на федеральной трассе М5 в Рыбновском районе.
Микроавтобус и «КамАЗ» столкнулись на трассе М5 в Рыбновском районе
23.10.2018 20:37
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В шестом часу вечера в районе 162-го километра автотрассы произошло столкновение микроавтобуса марки «Ситроен» и грузовика «КамАЗ».
О дорожно-транспортном происшествии сообщает МЧС по Рязанской области, уточняя, что в результате произошедшего пострадали люди.
Сколько человек пострадало не сообщается. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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