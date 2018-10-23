Микроавтобус и «КамАЗ» столкнулись на трассе М5 в Рыбновском районе

Серьезная дорожная авария случилась сегодня вечером на федеральной трассе М5 в Рыбновском районе.

В шестом часу вечера в районе 162-го километра автотрассы произошло столкновение микроавтобуса марки «Ситроен» и грузовика «КамАЗ».

О дорожно-транспортном происшествии сообщает МЧС по Рязанской области, уточняя, что в результате произошедшего пострадали люди.

Сколько человек пострадало не сообщается. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.