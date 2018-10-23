Инцидент произошел сегодня утром на трассе «М-8» в Ярославской области.
Фура «Скания» снесла 25 метров отбойника на трассе в Ярославской области
23.10.2018 20:32
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Как сообщали очевидцы, в восьмом часу утра водитель фуры на объездной неподалеку от Переславля-Залесского не справился с управлением.
В итоге грузовая машина снесла не менее 25 метров отбойника.
По предварительной информации в результате дорожно-транспортного происшествия водитель фуры серьезных травм не получил.
Фото: 76.ru.
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