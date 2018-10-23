Фура «Скания» снесла 25 метров отбойника на трассе в Ярославской области

Инцидент произошел сегодня утром на трассе «М-8» в Ярославской области.

Как сообщали очевидцы, в восьмом часу утра водитель фуры на объездной неподалеку от Переславля-Залесского не справился с управлением.

В итоге грузовая машина снесла не менее 25 метров отбойника.

По предварительной информации в результате дорожно-транспортного происшествия водитель фуры серьезных травм не получил.

Фото: 76.ru.