Bravo: новая линейка автоматических шлагбаумов от АЛЮТЕХ

Новая серия автоматических шлагбаумов Bravo, которую представила группа компаний «АЛЮТЕХ», позволит исключить заезд транспортных средств на корпоративные парковки компаний, ограничит доступ автомобилей на стоянки супермаркетов, торговых центров и пр.

В современном городе сложно найти водителя, который ни разу не сталкивался с проблемой парковки. Из-за непрерывного роста числа автовладельцев шансы найти свободное машиноместо даже рядом с собственным домом или офисом сводятся к нулю, особенно в утренние и вечерние часы пик. Простым способом ограничить доступ посторонних авто на территорию завода, бизнес- или торгового центра, а также жилого дома станет установка автоматических шлагбаумов Bravo от Группы компаний «АЛЮТЕХ». В чем же заключаются их преимущества?

Комфорт

Главный ограждающий элемент конструкции шлагбаума — стрела. Данная деталь изготавливается с учетом ширины проезда. Длина рейки в шлагбаумах Bravo — до 6 м. Для перекрытия более широких проемов, как правило, используют сразу два шлагбаума, работу которых можно синхронизировать. При этом шлагбаумы ALUTECH подходят как для лево-, так и для правостороннего использования.

Быстрота

Скорость открытия и закрытия шлагбаума напрямую связана с длиной стрелы: чем больше этот показатель, тем медленнее будет двигаться рейка. Так, на подъем или опускание стрелы Bravo понадобится от 3 до 6 секунд.

Сила

Важная техническая характеристика автоматического шлагбаума — интенсивность работы. Чем выше данный показатель, тем дольше стрела способна проработать без перехода в режим восстановления, то есть без остановок. Этот нюанс важно учитывать во избежание заторов на въезде или выезде с территории. Шлагбаумы Bravo обладают высокими показателями интенсивности работы (до 90%), что позволяет устанавливать их на объектах с активным транспортным трафиком.

Надежность

Автоматические шлагбаумы от ГК «АЛЮТЕХ» подготовлены к эксплуатации даже в неблагоприятных внешних условиях: им не страшны перепады напряжения от 160 до 270 В. За счет применения низкотемпературной смазки, а также выверенной и протестированной элементной базы блоков управления устройства сохраняют работоспособность при температуре до -30°С (без обогревательного элемента), а при его использовании — и до 60°С.

Параметр Значение Скорость открытия-закрытия 3-6 с Максимальная длина стрелы До 6 м Степень защиты тумбы IP54 Степень защиты блока управления IP65 (высокая степень защиты от влажности) Диапазон рабочих температур От -30С° до +65С° Максимальное количество циклов открытия-закрытия 1 000 000 циклов

Безопасность

Автоматические шлагбаумы максимально безопасны в эксплуатации. Например, в них реализованы полезные опции настройки ограничения усилия и обнаружения препятствий, которые позволяют избежать повреждения машины при проезде под стрелой. Кроме того, в блоке управления предусмотрена возможность подключения ряда дополнительный аксессуаров (считывателя карточек, Wi-Fi адаптера, камеры) для комплексного оборудования проезда, а также сигнальной лампы, которая мигает во время движения стрелы, тем самым обращая дополнительное внимание водителей и пешеходов на работу устройства.

Одна из отличительных характеристик шлагбаумов от ГК «АЛЮТЕХ» — особый дизайн, делающий эксплуатацию устройств еще более безопасной. Так, яркий красный цвет тумбы привлекает дополнительное внимание водителей и пешеходов, а встроенная светодиодная подсветка, работающая в режиме светофора, в разы снижает риск случайного наезда автомобиля на шлагбаум.

Таким образом, надежные и безопасные автоматические шлагбаумы от ГК «АЛЮТЕХ» помогут справиться с «головной болью» многих горожан-автовладельцев, которые из-за посторонних машин порой не имеют возможности припарковаться рядом с домом. После установки шлагбаума въезд чужих авто на территорию будет надежно закрыт. Шлагбаумы Bravo — простое решение сложной проблемы.

Чтобы получить дополнительную информацию об автоматике ALUTECH, обратитесь к ближайшему представителю Группы компаний в своем регионе.

Справка:

Группа компаний «АЛЮТЕХ» — лидер рынка роллетных систем, ведущий поставщик секционных ворот и алюминиевых профильных систем в Восточной и Западной Европе. В составе холдинга — 5 производственных предприятий и более 20 сбытовых компаний в Беларуси, России, Украине, Чехии, Германии и Австрии. В ассортименте компании представлены комплексные решения для оснащения гаражей, а также промышленных, складских и других объектов.