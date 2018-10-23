«АвтоВАЗ» увеличил инвестиции в разработку новых моделей в 1,7 раза‍

АВТОВАЗ увеличивает инвестиции в разработку и согласно новому отчету группы по МСФО за три квартала 2018 года инвестиции в направление составят 1,6 млрд рублей.

Российский автопроизводитель в период январь-сентябрь на исследования и разработки потратил 1,6 млрд рублей, а это оказалось в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Было отмечено, что компания следует ранее утверждённым планам, сокращает затраты, обновляет модельный ряд и бренд в целом.

Ранее сообщалось, что до 2026 года АВТОВАЗ намерен выпустить 12 новых моделей и сделать обновление для 11 автомобилей.