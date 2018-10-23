АВТОВАЗ увеличивает инвестиции в разработку и согласно новому отчету группы по МСФО за три квартала 2018 года инвестиции в направление составят 1,6 млрд рублей.
«АвтоВАЗ» увеличил инвестиции в разработку новых моделей в 1,7 раза
23.10.2018 21:02
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Российский автопроизводитель в период январь-сентябрь на исследования и разработки потратил 1,6 млрд рублей, а это оказалось в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Было отмечено, что компания следует ранее утверждённым планам, сокращает затраты, обновляет модельный ряд и бренд в целом.
Ранее сообщалось, что до 2026 года АВТОВАЗ намерен выпустить 12 новых моделей и сделать обновление для 11 автомобилей.
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