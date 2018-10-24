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Maybach может начать выпуск собственных моделей «люксовых» автомобилей

Новости
24.10.2018 04:55
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Как известно бренд Maybach занимается выпуском роскошных версий автомобилей Mercedes-Benz, но возможно в будущем все изменится.

Руководство немецкой компании в одном из интервью с зарубежными журналистами заявили о возможности выпуска собственных автомобилей бренда Maybach.

То есть последний может заняться выпуском собственных моделей, а не версий автомобилей Mercedes-Benz. Пока никаких подробностей о возможных новых моделях марки Maybach нет.

Сейчас модельная линейка марки Maybach представлена автомобилями на базе Mercedes-Benz S-Class в разных кузовах.

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