Как известно бренд Maybach занимается выпуском роскошных версий автомобилей Mercedes-Benz, но возможно в будущем все изменится.
Maybach может начать выпуск собственных моделей «люксовых» автомобилей
24.10.2018 04:55
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Руководство немецкой компании в одном из интервью с зарубежными журналистами заявили о возможности выпуска собственных автомобилей бренда Maybach.
То есть последний может заняться выпуском собственных моделей, а не версий автомобилей Mercedes-Benz. Пока никаких подробностей о возможных новых моделях марки Maybach нет.
Сейчас модельная линейка марки Maybach представлена автомобилями на базе Mercedes-Benz S-Class в разных кузовах.
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