Audi опубликовала первое изображение обновлённого суперкара Audi R8

Анонсируя скорую премьеру производитель опубликовал первое тизерное изображение, судя по которому автомобиль получит обновленную внешность, где появится модернизированный бампер спереди, измененные воздухозаборники, а также обновленная оптика.

Также анонсирована увеличенная мощность силовой установки и возможно, что в дальнейшем у суперкара появится более мощный вариант с двигателем от Lamborghini Huracan Performante, в котором его отдача составляет 640 лошадиных сил.

Сейчас Audi R8 доступен для покупки с десятицилиндровым двигателем объёмом 5,2 литра и мощностью 610 л.с.