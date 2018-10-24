Немецкая марка официально анонсировала презентацию обновленной версии своего суперкара Audi R8.
Audi опубликовала первое изображение обновлённого суперкара Audi R8
24.10.2018 00:05
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Анонсируя скорую премьеру производитель опубликовал первое тизерное изображение, судя по которому автомобиль получит обновленную внешность, где появится модернизированный бампер спереди, измененные воздухозаборники, а также обновленная оптика.
Также анонсирована увеличенная мощность силовой установки и возможно, что в дальнейшем у суперкара появится более мощный вариант с двигателем от Lamborghini Huracan Performante, в котором его отдача составляет 640 лошадиных сил.
Сейчас Audi R8 доступен для покупки с десятицилиндровым двигателем объёмом 5,2 литра и мощностью 610 л.с.
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