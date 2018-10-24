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Audi опубликовала первое изображение обновлённого суперкара Audi R8

Новости
24.10.2018 00:05
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Немецкая марка официально анонсировала презентацию обновленной версии своего суперкара Audi R8.

Анонсируя скорую премьеру производитель опубликовал первое тизерное изображение, судя по которому автомобиль получит обновленную внешность, где появится модернизированный бампер спереди, измененные воздухозаборники, а также обновленная оптика.

Также анонсирована увеличенная мощность силовой установки и возможно, что в дальнейшем у суперкара появится более мощный вариант с двигателем от Lamborghini Huracan Performante, в котором его отдача составляет 640 лошадиных сил.

Сейчас Audi R8 доступен для покупки с десятицилиндровым двигателем объёмом 5,2 литра и мощностью 610 л.с.

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