Назван ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на мировом рынке в 2018 году

Самые продаваемые автомобили на мировом рынке в 2018 году были названы специалистами Focus2Move, которые подвели итоги продаж машин в мире за период с января по июль 2018 года.

Так, стало известно, что самым популярным автомобилем в мире остался Toyota Corolla, который разошелся тиражом в количестве 816 748 штук.

При этом объёмы продаж этой модели сократились на 3,4%. Несменный лидер американского рынка занял вторую строчку.

Речь идет о пикапе Ford F-Series, продажи которого выросли на 7.3% до 722 566 проданных экземпляров. В тройке мировых лидеров расположился Volkswagen Golf, который является самым популярным в Европе.

Его продажи составили 572 772 ед., что на 1,9% больше. Honda Civic и Toyota RAV4 расположились в первой пятерке с результатами 563 333 (+ 3,1%) и 561 601 (+1,0%) .

Во второй пятерке ТОП-10 оказались следующие автомобили: