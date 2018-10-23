Эксперт уверен, что дизельные автомобили не захватят рынок в России

Несколько дней назад в Сети опубликовали список преимуществ, которые назвали эксперты и относятся к дизельным двигателям.

В частности, группа экспертов озвучила преимущества «дизелей» перед бензиновыми силовыми установками.

Тогда сообщалось, что дизельные двигатели уже не шумные и не сильно пахнут, к тому же дизели уже стали более мощными, а это и становится одной из причин, по которым кроссоверы стали чаще оснащать дизельными моторами.

К тому же к преимуществам приписали и стоимость автомобиля с дизельной установкой, которая последнее время снижается на вторичном рынке.

Ну и самое главное в дизеле это его экономичность. В некоторых случаях расходы на топливо сокращаются в два раза в сравнении с эксплуатацией машины с бензиновым двигателем.

Журналисты «Полиэксперта» пообщались с автомобильным экспертом Виталием Архиреевым и решили спросить его мнение по поводу опубликованного сообщения о преимуществах дизеля.

Во-первых, эксперт заявил, что подобные сообщения появляются на фоне подготовки машин к зиме, а во-вторых он считает, что дизельные автомобили не захватят рынок России по ряду причин.

Одной из таких причин эксперт называет не высокие продажи автомобилей, не очень высокое качественно топлива в России, к тому же подобные рейтинг публикуют с целью привлечения внимания к дизельным заправкам.