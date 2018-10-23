Nissan прекратил сборку седана Nissan Almera в России‍

О прекращении производства седана Nissan Almera на главном конвейере «АвтоВАЗа» стало известно несколько месяцев назад.

Сегодня российские журналисты, со ссылкой на представителей компании сообщают, что серийная сборка автомобиля уже прекращена.

Последний автомобиль по данным «российской газеты» сошел с конвейера 17 октября. Последним выпущенным автомобилем стал седан в комплектации Comfort Plus, которая имеет ценник 762 тысячи рублей.

Отмечается, что запасов седана на складах хватит, чтобы продолжать продажи до весны следующего года с учетом текущего спроса.

Как ранее сообщалось, решение о снятии с производства седана на предприятии «АвтоВАЗа» было принято из-за желания усилить позиции кроссоверов Nissan в России.