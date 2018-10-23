О прекращении производства седана Nissan Almera на главном конвейере «АвтоВАЗа» стало известно несколько месяцев назад.
Nissan прекратил сборку седана Nissan Almera в России
23.10.2018 12:23
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Сегодня российские журналисты, со ссылкой на представителей компании сообщают, что серийная сборка автомобиля уже прекращена.
Последний автомобиль по данным «российской газеты» сошел с конвейера 17 октября. Последним выпущенным автомобилем стал седан в комплектации Comfort Plus, которая имеет ценник 762 тысячи рублей.
Отмечается, что запасов седана на складах хватит, чтобы продолжать продажи до весны следующего года с учетом текущего спроса.
Как ранее сообщалось, решение о снятии с производства седана на предприятии «АвтоВАЗа» было принято из-за желания усилить позиции кроссоверов Nissan в России.
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