Специалисты компании Nissan уже давно работают над обновлением седана Maxima, а между тем руководство анонсировало его презентацию.
Nissan привезёт на автосалон в Лос-Анджелесе обновленный седан Maxima
23.10.2018 10:31
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Как сообщили в компании, обновленный седан Maxima Nissan привезёт на автосалон в Лос-Анджелесе, который начнет свою работу в следующем месяце.
Никаких подробностей об обновлении производитель не рассекретил. По некоторым данным флагманская модель после обновления получит пакет систем безопасности Nissan Safety Shield 360.
Обновление внешности пройдет по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, оптика.
В моторной гамме изменений не ожидается, а значит под капотом как и прежде будет располагаться 300-сильный 3,5-литровый двигатель, работающий в паре с вариатором.
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