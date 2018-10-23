Nissan привезёт на автосалон в Лос-Анджелесе обновленный седан Maxima

Специалисты компании Nissan уже давно работают над обновлением седана Maxima, а между тем руководство анонсировало его презентацию.

Как сообщили в компании, обновленный седан Maxima Nissan привезёт на автосалон в Лос-Анджелесе, который начнет свою работу в следующем месяце.

Никаких подробностей об обновлении производитель не рассекретил. По некоторым данным флагманская модель после обновления получит пакет систем безопасности Nissan Safety Shield 360.

Обновление внешности пройдет по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, оптика.

В моторной гамме изменений не ожидается, а значит под капотом как и прежде будет располагаться 300-сильный 3,5-литровый двигатель, работающий в паре с вариатором.