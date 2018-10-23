Kia озвучила цены на обновленный кроссовер Kia Sportage для РФ

Российский офис Kia озвучил цены и комплектации на обновленный кроссовер Kia Sportage.

В РФ модель будет предлагаться в пяти версиях: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium. Базовая – Classic стоит от 1 329 900 руб., а это на 25 тыс. рублей дороже, чем до дорестайлинговая версия.

Kia Sportage получил 150-сильный 2,0-литровый атмосферный мотор, который может работать с 6-ступенчатой «механикой» или шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Доступен также и 2,4-литровый 184-сильный мотор с автоматической коробкой. Этот двигатель пришел на смену 1,6-литровому 177-сильному турбомотору.

Также для Sportage стал доступен 2,0-литровый дизель мощностью 185 л.с. Для него предусмотрена 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Версия Comfort на российском рынке будет стоить от 1 494 900 до 1 634 900 рублей в зависимости от выбранного ДВС и коробки.

За комплектацию Luxe придется заплатить от 1 604 900 до 1 794 900 рублей.

Prestige стоит от 1 769 900 до 1 959 900 рублей и в их списке оборудования есть кожаный салон, светодиодная оптика и система бесключевого доступа.

Самая дорогая версия Premium с 2,4-литровым мотором или дизельным ДВС оценивается от 2 214 900 рублей и 2 244 900 рублей соответственно.

В данной модификации уже есть цифровая панель приборов, системы экстренного торможения и удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль и парковочный ассистент.