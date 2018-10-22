Битломанам предлагают купить полностью покрытый монетами Morris Mini Minor

Выставленная на торги культовая машина использовалась для продвижения хита рок-группы из Ливерпуля.

В описании к лоту сообщается, что данная машина принимала участие в продвижении сингла Penny Lane, позже ее использовали в Британии в благотворительных целях.

Morris Mini Minor 1968 года выпуска обклеен монетами. В частности, его кузов покрыт четырьмя тысячами британских пенни, а сверху них нанесено еще два слоя лака.

Это сделано чтобы монеты не окислялись. В 2018 году Morris Mini Minor прошел сервисное обслуживание и сейчас за него просят 25 тысяч долларов.