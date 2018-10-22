Новый гибридный суперкар от Ferrari будет похож на космолет

Итальянская марка работает над свои гибридный суперкаром, финальная версия которого была замечена на тестировании.

Инсайдер, которому удалось сфотографировать закамуфлированный прототип, который как он утверждает уже серийный, назвал модель «космолетом».

Презентация нового гибридного суперкара от Ferrari состоится уже в декабре этого года, причем в конце года автомобиль покажут потенциальным клиентам, тогда как полноценная премьера состоится весной следующего года.

Технические характеристики пока неизвестно. Предполагается, что в движение суперкар может приводится восьмицилиндровым твин-турбо двигателем.