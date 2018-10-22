Итальянская марка работает над свои гибридный суперкаром, финальная версия которого была замечена на тестировании.
Новый гибридный суперкар от Ferrari будет похож на космолет
22.10.2018 19:23
26 0
Инсайдер, которому удалось сфотографировать закамуфлированный прототип, который как он утверждает уже серийный, назвал модель «космолетом».
Презентация нового гибридного суперкара от Ferrari состоится уже в декабре этого года, причем в конце года автомобиль покажут потенциальным клиентам, тогда как полноценная премьера состоится весной следующего года.
Технические характеристики пока неизвестно. Предполагается, что в движение суперкар может приводится восьмицилиндровым твин-турбо двигателем.
Комментарииcomments powered by HyperComments