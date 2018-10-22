Китайский производитель начал сотрудничать с новыми дилерами. Теперь автомобили Lifan можно купить в Новосибирске, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге и Иваново.
Lifan расширяет дилерскую сеть на территории РФ
22.10.2018 23:11
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Lifan Motors Rus за счет расширения географии присутствия значительно укрепит свое присутствие на российском рынке.
Стоит отметить, что у Lifan самая большая дилерская сеть в России среди других китайских марок. Компания работает с 110 дилерскими центрами.
По данным «АВТОСТАТ», в 2018 году компания в России реализовала 11 227 автомобилей, а этот показатель приравнивается к прошлому году. Самой популярной моделью марки является кроссовер Lifan X60.
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