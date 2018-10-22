Lifan расширяет дилерскую сеть на территории РФ

Китайский производитель начал сотрудничать с новыми дилерами. Теперь автомобили Lifan можно купить в Новосибирске, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге и Иваново.

Lifan Motors Rus за счет расширения географии присутствия значительно укрепит свое присутствие на российском рынке.

Стоит отметить, что у Lifan самая большая дилерская сеть в России среди других китайских марок. Компания работает с 110 дилерскими центрами.

По данным «АВТОСТАТ», в 2018 году компания в России реализовала 11 227 автомобилей, а этот показатель приравнивается к прошлому году. Самой популярной моделью марки является кроссовер Lifan X60.