Volkswagen начала продажи абсолютно нового кроссовера Tayron

Новейший кроссовер Volkswagen Tayron уже стало доступен для покупки, правда у китайских дилеров, где модель предлагается в десяти комплектациях.

Среднеразмерную модель немецкая марка представила на автосалоне в Чэнду, а теперь она появилась в продаже. Новый представитель сегмента SUV имеет следующие габариты: 4 590/1 860/1 660 мм, колесная база — 2 731.

В линейке двигателей автомобиля доступен только один двигатель, который имеет рабочий объём цилиндров два литра и турбину. Мощность мотора составляет 186 или 220 л.с., а в качестве трансмиссии использоваться семискоростной робот DSG7.

Кроссовер предлагают как с передне-, так и с фирменной полноприводной системой 4Motion. Для покупки предлагается и Volkswagen Tayron с модификации R-Line, которая отличается массивным спойлером, 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, а также оригинальным аэродинамическим обвесом.

Стартовая цена Tayron в Китае составляет 189 тысяч юаней, а максимальная – 320 тысяч юаней. В переводе на российский рубль стоимость варьируется от 1,8 до 3,0 млн рублей.