Обычный Skoda Fabia после обновления был представлен на Женевском автосалоне весной 2018 года.
У семейства Skoda Fabia появился внедорожный универсал Combi Scoutline
22.10.2018 18:49
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Теперь компания провела презентацию внедорожного варианта обновлённого универсала Skoda Fabia, который носит название Fabia Combi Scoultline.
Новинка от обычного варианта отличается дорожным просветом, который был увеличен, а также имеет дополнительную защиту нижней части кузова и три бензиновых двигателя на выбор.
Помимо этого, у универсала будут колесные диски иного дизайна размером от 16 до 18 дюймов, рейлинги на крыше и серебристого цвета зеркала заднего вида.
В салоне имеется обновленная информационно-развлекательная система с 6,5-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, а также модернизированная панель приборов.
В линейке двигатель доступен литровый двигатель с отдачей 60, 75 и 110 л.с.
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