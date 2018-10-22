У семейства Skoda Fabia появился внедорожный универсал Combi Scoutline‍

Обычный Skoda Fabia после обновления был представлен на Женевском автосалоне весной 2018 года.

Теперь компания провела презентацию внедорожного варианта обновлённого универсала Skoda Fabia, который носит название Fabia Combi Scoultline.

Новинка от обычного варианта отличается дорожным просветом, который был увеличен, а также имеет дополнительную защиту нижней части кузова и три бензиновых двигателя на выбор.

Помимо этого, у универсала будут колесные диски иного дизайна размером от 16 до 18 дюймов, рейлинги на крыше и серебристого цвета зеркала заднего вида.

В салоне имеется обновленная информационно-развлекательная система с 6,5-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, а также модернизированная панель приборов.

В линейке двигатель доступен литровый двигатель с отдачей 60, 75 и 110 л.с.