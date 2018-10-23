МАЗ выпустил первый автобус-гармошку с толкающим приводом‍

В Минске на Европейских играх-2019 гостей будет перевозить городской автобус-гармошка с толкающим приводом.

Модель МАЗ 216 получила мотор «Евро-5» от Mercedes и он расположен в самом конце транспортного средства. Такая компоновка позволяет сделать автобус с ровным низким полом.

МАЗ 216 выкрасили в цвета логотипа Европейских игр-2019 и по заявлению производителя в салоне автобуса может поместится 150 человек.

Модель получилась очень большой, ведь ее длина 18 метров. Кроме этого автобус оснащен кондиционером с функцией обогрева.

Стоит отметить, что сочлененные автобусы с толкающим приводом наиболее распространённые в Европе. Теперь МАЗ будет развивать автобусы, как с толкающим приводом, так и тянущим. Показ новинки состоится на выставке Busworld, которая начнет работать в Москве 23 октября.