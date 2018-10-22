Новое поколение кроссовера Duster превратили в пикап

Создавало пикап на базе нового поколение кроссовера Duster кузовное ателье Romturingia, а его показ состоялся на выставке коммерческого транспорта IAA Hannover Commercial Vehicle Show.

Так, новое поколение кроссовера Dacia Duster превратили в пикап, причем для модели это уже второе такое исполнение, так как ранее подобное делали и с первым поколением, причем тогда специалисты из Румынии пикап выпустили ограниченным тиражом в 500 экземпляров.

Показанный на выставке новый пикап получил оформление передней части, как у кроссовера, а заднюю часть переработали полностью.

В движение пикап приводится турбированным дизельным мотором отдача которого составляет 110 л.с. О возможности выпуска пикапа и о всех подробностях в ателье умолчали.