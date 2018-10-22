Опубликованы первые рендеры обновленного кроссовера Audi Q7

Немецкая марка вывела на тестирование обновленную версию своего кроссовера и шпионские снимки недавно появились в Сети.

Эти фото, а также известная сейчас информация о кроссовере стали основой для портала «Колеса.ру» при создании первых рендерных изображений.

У кроссовера после рестайлинга появится измененная оптика, новая решетка радиатора, выполненная в стилистике Q8, а также новый передний и зданий бамперы.

В целом обновленный Audi Q7 получит дизайнерские решение в стиле последних моделей марки.

Изменений в моторной гамме не ожидается, а вот список оборудования вероятно пополнится новыми системами и опциями, а также немного обновится и салон.