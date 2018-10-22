Audi столкнулась с проблемами во время запуска кроссовера Audi e-tron

Презентация первого электрического кроссовера марки Audi прошла на автосалоне в Париже в начале октября.

Теперь компания пытается запустить свою новинку Audi e-tron в полноценное производство, но как оказалось у компании на этом этапе возникли проблемы.

Проблемой стало повышение цен на аккумуляторы и самое главное ПО. Как сообщается, поставщиком батарей для компании выступает LG Chem, которая подняла стоимость на аккумуляторы.

Но и это не является главной причиной, по которой запуск в серию Audi e-tron отложится на месяц.

В ходе подготовки к производству оказались какие проблемы со встроенным программным обеспечением автомобиля, в связи с чем возникла необходимость проведения дополнительных проверок, а на это уйдет четыре недели.