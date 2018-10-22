Маслкар Dodge Challenger SRT Demon получил версию с двигателем твин-турбо‍

На тюнинг-шоу SEMA будет представлен доработанный Dodge Challenger SRT Demon, которого под капотом установят доработанный мотор с отдачей 1 419 л.с.

Над Dodge Challenger SRT Demon поработали специалисты ателье SpeedKore. Они один из редких экземпляров оснастили турбонагнетателем Precision Billet T4. Это повысило мощность 6,2-литрового мотора V8 с 852 до 1419 лошадиных сил.

Также специалисты заменили некоторые кузовные элементы на карбоновые. Сколько сейчас весит «Demon» пока не сообщается.

Но было отмечено, что переработанный экземпляр будет проезжать четверть мили (402 метра) за 8,77 секунды. Классическая версия Dodge Challenger SRT Demon этот отрезок преодолевает за 9,65 секунды.



Сейчас Dodge Challenger SRT Demon не продается, последний экземпляр был продан на аукционе вместе с финальным Dodge Viper.