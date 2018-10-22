Эксперты в России назвали самые популярные подержанные иномарки

Российские аналитики опубликовали отчётные данные по продажам иномарок на российском рынке за девять месяцев этого года.

В период с января по сентябрь россияне на вторичном рынке приобрели 2 млн 853 тыс. подержанных иномарок, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стал больше на 4,6 процента.

Ожидаемо, лидерство в списке самых популярных подержанных иномарок на рынке РФ оказалось за «Форд Фокус».

Этот автомобиль был продан в количестве 100 тысяч штук, что превышает прошлогодний результат на 2.8%. Следом в результатом 77,5 тыс. единиц на втором месте оказывается японская модель «Тойота Королла».

В тройку лидеров вошел «Хэндай Солярис» с результатом 70,3 тыс. единиц, что больше на 23,1%. Модель «Киа Рио» и «Тойота Королла» оказались на четвертом и пятом месте соответственно с результатом 62,5 тыс. и 58,8 тыс. авто.

Вторая пятерка самых продаваемых на вторичном рынке иномарок выглядит следующим образом: