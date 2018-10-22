Renault Kaptur стали доступны в автопарке каршеринга CarSmile‍

Оператор каршеринга CarSmile с рамках совместного сотрудничества с российским подразделением Renault получил 250 ед. новых Renault Kaptur.

Все поставленные в CarSmile французские кроссоверы Kaptur оснащены трансмиссией CVT X-Tronic.

Сейчас автопарк каршеринговой компании представлен 250 кроссоверами Renault Kaptur, а до конца года он будет расширен до 500 ед.

Как было отмечено представителем Renault, компания CarSmile позволила компании выйти на рынок Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что Kaptur доступны для краткосрочной аренды и в Москве.