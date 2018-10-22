На российском рынке в прошлом месяце наблюдался повышенный спрос на автомобили марки Honda, о чем свидетельствует опубликованные аналитиками данные.

Продажи автомобилей Honda на рынке РФ в сентябре выросли на 111%, но объёмы продаж не велики и составили 432 ед., тогда как годом ранее дилеры марки реализовали всего 205 автомобилей.

Отличная динамика продаж наблюдается и по итогам девяти месяцев, когда было продано 3 510 автомобилей, что на 224% больше.

Самыми востребованными моделями бренда стали кроссовер CR-V и внедорожник Honda Pilot, которые разошлись тиражом в количестве 384 и 38 штук в сентябре соответственно.