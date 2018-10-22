Фургон Ford Transit получил новые версии для России

Ford Sollers для российского рынка разработала новые версии Ford Transit – фургон с длинной базой и средней крышей и цельнометаллический фургон с усиленной подвеской.

Ранее цельнометаллический фургон с длинной базой в дилерских центрах был доступен только с высокой крышей, а теперь его будут предлагать и со средней крышей.

Также Transit получил версию с увеличенной максимальной массой. Эта модификация получила усиленную подвеску, немного изменённый редуктор и 16-дюймовые колесные диски.

Максимальная масса нового фургона до 3500 кг. Также Ford Sollers для всех версий шасси с надстройками и маршрутных автобусов включил в базовое оснащение топливный предпусковой нагреватель.