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«АвтоВАЗ» выпустит «спортивный» универсал Lada Vesta SW Sport‍

Новости
22.10.2018 14:25
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Российская компания на испытания отправила Lada Vesta SW Sport. По некоторым данным под капотом этой версии будет устанавливаться 145-сильный ДВС.

Фотошпионы заметили на тестах «заряженную» версию Lada Vesta SW, которая пока частично скрыта камуфляжной пленкой, но у нее есть ряд отличий указывающих на то что универсал принадлежит к Sport-серии.

Снимки оказались в распоряжении паблика Lada Vesta Club и на них видно, что в прототипе установили 17-дюймовые колесные диски, при этом дорожный просвет машины ниже, чем у классической версии Vesta SW.

Также тестовый вариант оснащен спойлером на пятой двери, двумя патрубками выхлопной системы и увеличенными тормозными механизмами.

Ожидается, что под капотом Lada Vesta SW Sport будет устанавливаться 1,8-литровый мотор мощностью 145 л.с.

Такой силовой агрегат устанавливается на седане Lada Vesta Sport, где он позволяет автомобилю разгонятся до первой «сотни» за 9,6 сек.

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