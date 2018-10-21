Mercedes-Benz выводит удлиненный кроссовер GLC-L на рынок Китая

Немецкая компания Mercedes-Benz провела презентацию новой версии своего внедорожника еще в январе этого года.

Новинка позиционируется как конкурент удлиненному Audi Q5L, а создавался он исключительно для китайского рынка. Только в середине осени автомобиль появился у дилеров.

В сравнении с обычным кроссовер длиннобразная модификация получила колесную базу на 100 мм больше. Кроссовер получил длину 4 765 мм, ширину и высоту – 1898 и 1648 мм.

Расстояние между осями составляет 2 973 мм. В моторной гамме GLC L доступны все те силовые установки, с которыми предлагается и обычный кроссовер. Стоимость Mercedes-Benz GLC-L стартует от 415 тысяч юаней или более 3,5 млн рублей.