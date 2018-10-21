Популярность премиальных автомобилей Genesis на рынке РФ постоянно растет, однако по-прежнему объёмы продаж не велики.
Продажи автомобилей Genesis на рынке РФ в сентябре выросли в 2,2 раза
21.10.2018 19:55
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В прошлом месяце марке в нашей стране удалось реализовать 220 автомобилей, а этот результат становится выше в сравнении с сентябрем 2017 года в 2,2 раза.
С начала года премиальный бренд реализовал 1 253 автомобиля, что превышает прошлогодний результат на 75 процентов.
Сейчас модельный ряд Genesis представлен седанами G90, G80 и G70, а к 2021 году модельный ряд пополнится как минимум шестью новыми моделями, в числе которых будет спортивное купе и кроссовер.
Genesis представил обновленный седан Genesis G70 с трехмерной приборкой
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