Легендарная Jawa возвращается на рынок с новым мотоциклом

В середине следующего месяца произойдет очень важное событие в мире мотоциклов. Индийский концерн Mahindra Group представит новый мотоцикл под брендом Jawa.

Управляющая компания Mahindra Group, владеющая 60% акции Jawa показала мотор нового мотоцикла, который очень сильно похож на тот, который устанавливали на так называемой «старушке».

Несмотря на то, что ДВС очень похож на двухтактный с воздушным охлаждением, это полностью современный инжекторный одноцилиндровый агрегат с жидкостным охлаждением.

В головке цилиндра стоит два распредвала. Мощность силового агрегата 27 л.с., а объём 300 куб. см.

Коробка у нового двигателя шестиступенчатая. Как будет выглядеть сам мотоцикл пока неизвестно, но не исключено, что его дизайн будет выполнен в стиле классической Jawa, которую у нас называли «старушка». По слухам 15 ноября будет представлено четыре модели Jawa и все они будут созданы на одной базе.

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