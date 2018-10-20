Информацию о дорожно-транспортном происшествии сообщает МЧС по региону.
Иномарка протаранила жилой дом утром в Калуге
20.10.2018 20:55
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Как говорится в сообщении, наезд автомобиля марки «Киа» на препятствие произошел около семи часов утра 20 октября на улице Краснопивцева в Калуге.
По каким причинам водитель иномарки не справился с управлением и при каких обстоятельствах устанавливается.
В результате аварии пострадал один человек. На месте происшествия работала «скорая», МЧС и сотрудники ГИБДД.
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