Иномарка протаранила жилой дом утром в Калуге

Информацию о дорожно-транспортном происшествии сообщает МЧС по региону.

Как говорится в сообщении, наезд автомобиля марки «Киа» на препятствие произошел около семи часов утра 20 октября на улице Краснопивцева в Калуге.

По каким причинам водитель иномарки не справился с управлением и при каких обстоятельствах устанавливается.

В результате аварии пострадал один человек. На месте происшествия работала «скорая», МЧС и сотрудники ГИБДД.