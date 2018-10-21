В Китае заметили новое поколение хэтчбека Volkswagen Golf GTI

В Китае на тестах было замечено новое поколение Volkswagen Golf. Это уже восьмое поколение «пятидверки» и странно, что его на тесты вывели в КНР, а не Европе.

Volkswagen Golf является одной из самых продаваемых моделей в ЕС и немецкий автопроизводитель уделяет хэтчбеку особое внимание. Он первый получает новые технологи и его чаще чем другие модели Volkswagen обновляют.

Фотошпионы заметили новый Golf на территории VW and Audi R&D Center и судя по патрубкам выхлопной системы и шильдику это не обычная модель, а «заряженная».



На стоянке в камуфляжной пленке стоял Volkswagen Golf GTI. На принадлежность этой версии указывает шильдик на решетке радиатора и два патрубка выхлопной системы. Технических характеристик про восьмое поколение Golf пока нет.