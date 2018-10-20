Эксперты назвали ТОП-5 дешевых пятилетних микроавтобусов на рынке РФ‍

Для больших семей обычный седан уже не подходит, да и кроссовер или большой внедорожник не способен разместить в салоне большую семью. Конечно можно приобрести семиместную версию кроссовера, но они в основном дорогие.

Единственным выходом остается приобретение микроавтобуса, причем не нового, а подержанного. Эксперты проанализировали рынок подержанных автомобилей и назвали микроавтобусы возрастом не более пяти лет, которые отлично подойдут для большой семьи.

В список попал Citroen Jumpy 2014, который в РФ продают за 575 тысяч рублей с пробегом 188 тыс.км.

Для любителей немецких моделей можно рассматривать вариант Mercedes-Benz Vito, но его цена почти миллион рублей. Автор объявления указывает, что машина проехала 177 тысяч километров.

За такую же сумму можно выбрать Volkswagen Caravelle, у которого пробег составлять 201 тысячу километров.

Еще в ценовой категории 1 млн рублей предлагают Hyundai H-1 и Peugeot Expert, но последний стоит уже 1,05 миллиона рублей, однако не исключено, что реальному покупателю цену снизят до 1 млн.