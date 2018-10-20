Уникальный автомобиль Cadillac Элвиса Пресли уйдет с молотка

В Германии на продажу выставят автомобиль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Эта машина будет продана в Зальцбурге на аукционе.

Выставленный на продажу Cadillac 1972 года производства является эксклюзивной моделью.

Таких автомобилей было выпущено всего два, и одним из них пользовался Элвис Пресли, тогда как второй был у певца Дина Мартина.

Отмечается, что «Кадилак» очень нравился Элвису и на нем он ездил до самой смерти.

Известно, что этот Cadillac после покупки Пресли отдал своему менеджеру, но он его не стал использовать, после чего певец его забрал обратно.

Сколько хотят выручить за машину короля рок-н-ролла пока не сообщается.