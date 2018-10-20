Kia готовит к дебюту электрический кроссовер Kia Soul EV

В компании Kia работают над новым Kia Soul EV, который уже в следующем месяце на автосалоне в Лос-Анджелесе будет представлен в версии с ДВС и полностью электрической силовой установкой.

В распоряжении автомобильных изданий оказывалось немало шпионских фото новинки, а сегодня еще стало известно, что электрический кроссовер поступит в продажу во второй половине 2019 года.

На местном рынке кроссовер появится с ДВС и электромотором, а вот на европейский рынок будут поставлять только электрическую версию.

По некоторым данным, обновленный Kia Soul создадут на платформе Hyundai Kona, а значит в линейке двигателей будет двухлитровый 147-сильный двигатель и 1,6-литровый турбодизель. Что касается электрической установки, то о ней пока ничего не сообщается.