На смену Teana придет новый ультрасовременный седан Nissan Altima

Nissan заменит седан Teana новой моделью Altima, которую уже представили для рынка США и теперь дошла очередь до Китая.

Новая японская модель внешне имеет мало чего общего с Teana. В ней полностью новый «передок» и корма, также была полностью изменена передняя консоль.

В Nissan Altima передняя часть автомобиля уже выполнена в новом фирменном стиле компании, где большая радиаторная решетка, узкая оптика и большие блоки для противотуманных фар.

В салоне седана полностью новая панель с сенсорным экраном мультимедийной системы. Известно, что размеры новинки составляют: длина — 4 901 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 447 мм. Размер колесной базы — 2 825 мм.



В КНР Altima будут предлагаться с 2,0-литровым атмосферным и таким же турбированным моторами.

Их отдача составляет 159 и 252 л.с. соответственно. В качестве опций для «четырехдверки» предложат пакет ProPilot Assist, а это полуавтономная система управления, которая может сама управлять автомобилем в плотном городском потоке.

На китайском рынке Nissan Teana будет стоит от 175 800 юаней, что в пересчете около 1 668 000 рублей. Продажи модели начнутся до конца 2018 года.