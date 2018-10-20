Стартовали продажи нового молодежного седана Hyundai Lafesta‍

В Китае дилерские центры марки Hyundai начали продажи новой молодежной модели Hyundai Lafesta. Автомобиль в качестве концепта был представлена в 2018 году на Пекинском автосалоне.

В основе Lafesta лежит платформа Elantra, а задняя подвеска новинке досталась от Hyundai i30. В КНР седан предлагается с 1,4-литровый турбомоторм мощностью 190 л.с. Также есть версия с 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 202 л.с.

В качестве трансмиссии для ДВС доступна только роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Размеры Hyundai Lafesta: длина – 4 660 мм, ширина – 1 790 мм, высота – 1 425 мм. Размер колесной базы 2 700 мм.

Уже в базовой версии нового корейского седана есть цифровая панель приборов, мультимедийная система с сенсорным экраном и голосовым управлением и климат-контроль.

В более дорогих версиях добавляется круиз-контроль и система экстренного торможения. Минимальная цена за Lafesta составляет от 119 800 юаней (1 134 000 рублей). Самая дорогая модификация оценена в 154 800 юаней (1 465 000 рублей).