На Алтае мотоциклист-бесправник налетел на припаркованный ГАЗ-66

О ДТП сообщает МВД по Республике Алтай. Зафиксирована авария с участием мотоциклиста и припаркованного ГАЗ-66 19 октября в 00.10 часов в населенном пункте Усть-Кокса.

Согласно официальной информации, 19-летний мотоциклист, которые ехал на RACER-250, допустил столкновение с грузовым автомобилем.

Последний на момент ДТП находился припаркованным у обочины. В результате касательного наезда молодой мотоциклист не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где транспорт перевернулся.

В результате произошедшего молодой человек с различными травмами оказался в больнице.

В ходе проверок было установлено, что мотоциклист не имел водительских прав.