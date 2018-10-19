В центре Орла произошло ДТП с участием автомобиля такси

В третьем часу дня на перекрёстке Горького и Пионерской в Орле столкнулся автомобиль такси и внедорожник.

Кто из водителей спровоцировал столкновение и пока ким причинам предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Как пишет «Комсомольская правда» ссылаясь на пресс-службу МВД по Орловской области, в результате дорожной аварии никто не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводятся проверки.

Фото: orel.kp.ru.