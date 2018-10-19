В третьем часу дня на перекрёстке Горького и Пионерской в Орле столкнулся автомобиль такси и внедорожник.
В центре Орла произошло ДТП с участием автомобиля такси
19.10.2018 20:32
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Кто из водителей спровоцировал столкновение и пока ким причинам предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Как пишет «Комсомольская правда» ссылаясь на пресс-службу МВД по Орловской области, в результате дорожной аварии никто не пострадал.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводятся проверки.
Фото: orel.kp.ru.
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